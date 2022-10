Zeventig aanhoudingen in aanloop naar klimaattop in Egypte

In de aanloop naar de klimaatconferentie (COP27) in Egypte zijn zowat zeventig mensen gearresteerd. Dat werd zondag vernomen uit veiligheidsbronnen. Ordehandhavers vragen voetgangers naar hun identiteitskaart en controleren arbitrair hun mobiele telefoons.

De Klimaatconferentie van de Verenigde Naties start op 6 november in Sharm el-Sheikh. Vertegenwoordigers van een tweehonderdtal landen zullen er twee weken debatteren over maatregelen tegen de opwarming van de aarde.

Klimaatactivisten mogen betogen in speciaal voorziene zones naast het conferentiecentrum. Normaal gezien zijn demonstraties de facto verboden in Egypte.

De voorbije dagen circuleert via de sociale media een oproep op om 11 november te protesteren. Een van de berichten op Twitter heeft het over “de laatste kans om Egypte te redden”. Daarnaast doet een hashtag tegen president Abdel Fattah al-Sissi de ronde. Eerder was sprake van een “klimaatrevolutie” op 11 november. Die dag wordt VS-president Joe Biden op de top verwacht.

Al-Sissi kwam in 2013 na een legercoup aan de macht en leidt het land sindsdien met een ijzeren vuist. Van een serieuze politieke oppositie is geen sprake. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn fors ingeperkt. Mensenrechtenactivisten klagen geregeld ernstige schendingen door de veiligheidstroepen aan. Daarbij is sprake van foltering en buitengerechtelijke executies. De overheid heeft beterschap beloofd, maar organisaties zoals Amnesty International blijven de mensenrechtentoestand als rampzalig bestempelen.