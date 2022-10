Moeder bekent kind (12) te hebben gedood in Marseille

De moeder van het twaalfjarig kind dat zaterdag dood was teruggevonden aan de oevers van de rivier Huveaune in Marseille heeft toegegeven dat ze haar autistische zoon vrijdag heeft gedood met een keukenmes. Dat heeft het parket zondag bekendgemaakt.

De 39-jarige vrouw was zaterdagavond onder hechtenis geplaatst. Ze had vrijdag aan de politie gemeld dat het kind verdwenen was tijdens een wandeling. In werkelijkheid had ze de jongen die dag geslagen en naar de oever van de rivier gebracht, waar de vader en oom van het kind de jongen levenloos terugvonden.

Het is daar dat ze het kind met een mes heeft gedood, aldus de procureur van Marseille. Hij preciseerde dat het kind in de namiddag is overleden, nog voor het signalement van zijn verdwijning.