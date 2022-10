Geen volk ter wereld is zo gefascineerd door spoken als de Britten: “Pubs, theaters, dorpen: ze hebben allemaal hun eigen ghost”

Het Verenigd Koninkrijk in enkele trefwoorden? Perfecte tuinen, afternoontea, spoken. Ja, spoken. Want nergens ter wereld worden er meer gerapporteerd per vierkante meter. Vlamingen én anglofielen Harry De Paepe en Erik De keersmaecker schreven met ‘Haunted’ een boek vol weetjes, verhalen en feiten over spoken en een volk dat met stiff upperlip kan vertellen over hun huisgeest. We pikken er alvast enkele uit. U bent gewaarschuwd: dit is een artikel dat door uw hoofd zal blijven spoken.