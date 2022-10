Moordenaar van ex-advocaat Jan-Willem Peeters (37) vrij met enkelband

De moord op de Vlaming Jan-Willem Peeters (37) kaderde in een lang aanslepend huurgeschil. Semun K. kocht enkele jaren geleden het huis van de grootvader van Peeters in Overijse, voor een prijsje. De afspraak was dat diens kleinzoon, Jan-Willem Peeters, in ruil in de studio boven het huis mocht wonen aan een lage huurprijs, en dat Semun K. de woonst zou verbouwen.

Maar het kwam tot een conflict tussen de twee mannen, dat eindigde voor de vrederechter. Die legde Semun K. een dwangsom op van meer dan twee miljoen euro.

Semun K. bekende dat hij Peeters afgelopen zomer op een dinsdagavond opwachtte aan zijn nieuwe huis in Molenbeek. Peeters werd doodgeschoten toen hij nog in zijn wagen zat.

Voorhechtenis

De onderzoeksrechter besliste nu dat Semun K. binnenkort zijn proces met een enkelband thuis mag afwachten. “Dat betekent niet dat hij vrij zal zijn”, zegt zijn advocaat Sven Mary, die zich verder niet over het dossier wil uitspreken. “Hij blijft in voorhechtenis, met een enkelband. Iemand in de gevangenis in voorhechtenis houden, dat kan enkel in bepaalde omstandigheden.”

Toch zijn vrienden en kennissen van Jan-Willem Peeters verbouwereerd. “Onbegrijpelijk. Die man heeft Jan-Willem gedood om een einde te maken aan de rechtszaken over het huis. Maar die procedure loopt nog altijd. Wat als hij opnieuw naar een wapen grijpt?”

