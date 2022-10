Club Brugge maakt wisselvallige tijden door, maar nu wacht een echt examen in de BayArena

De 0-4 tegen FC Porto is vergeten. Moét vergeten zijn. Morgen in Leverkusen staat er heus nog wat op het spel voor Club Brugge in de Champions League.

We willen het gerust nog eens herhalen. Omdat het belangrijk is. Voor het prestige, maar ook puur sportief. Als Club Brugge in Duitsland even goed doet als Porto thuis tegen Atlético Madrid, dan wint Club de groep. Een mooie bekroning voor het honderdste Europees duel van het bestuursduo Verhaeghe-Mannaert. Zowel Leverkusen als Atlético zijn uitgeschakeld in de Champions League, maar spelen nog voor een plaats in de Europa League. Bij winst van Atlético is het binnen voor de Spanjaarden. Laat dat een extra motivatie zijn voor Diego Simeone en co. Dan is Club ook zeker van groepswinst, zelfs bij verlies.

Nummer één in de groep betekent dat Club Brugge bij de loting voor de 1/8ste finales al zeker Bayern München, Chelsea, Manchester City en wellicht Real Madrid en PSG zal ontlopen. Precies die vijf clubs vormen het kransje grote favorieten om dit seizoen de Champions League te winnen. Die clubs vermijden is niet te versmaden als Club straks het uitzicht op de kwartfinales wil behouden.

Wisselvallig

Of is dat te hoog gemikt? Club Brugge maakt immers wisselvallige tijden door. Het kraakt soms waar het niet zou mogen kraken. Zaterdag nog tegen KV Oostende. Heer en meester, maar uiteindelijk toch nog bijna zichzelf in de voet geschoten door individuele missers, zoals het falen van op de strafschopstip en het weggeven van doelpunten.

De uitstekende Champions League-campagne zet de prestaties en de acht punten achterstand op leider RC Genk in de competitie in de schaduw. Het wordt toch een examen in de BayArena. Nog eens dat statement maken, die tien punten tot hiertoe rechtvaardigen. Met dertien punten zou Club overigens de meeste punten halen ooit voor een Belgische club in de Champions League, eentje meer dan Anderlecht in 2000.

Clubcoëfficiënt

Laten we het tot slot over de coëfficiënt hebben. Niet die voor het land, maar die voor de club zelf. Club Brugge is op de Europese clubranking voorlopig gestegen van plaats 44 naar plaats 31 en springt daarmee over onder meer Sporting Lissabon, Lazio Roma, PSV, Valencia en Feyenoord.

Omdat de Belgische landskampioen van dit seizoen straks sowieso in de voorronde van de Champions League aan de slag moet, is dit van groot belang. Die stijging op de ranking betekent dat Club Brugge, als het kampioen of tweede wordt, in de voorronden bij de lotingen reekshoofd zal zijn. Met een beetje geluk zal het bij kwalificatie bij de loting voor de groepsfase ook terechtkomen in Pot 3 in plaats van in de traditionele Pot 4. Club kan al die voordelen kracht bijzetten door punten te pakken in Leverkusen.