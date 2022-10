Hein Vanhaezebrouck blijft rustig ondanks nieuw puntenverlies van AA Gent: “De competitie is nog lang”

Hein Vanhaezebrouck blijft rustig ondanks nieuw puntenverlies. The survival of the fittest continues. AA Gent presenteerde zich met een flink vertimmerd basiselftal in Leuven: “We zitten met dertien of veertien duels in zeseneenhalve week, dat weegt”, kaderde Hein Vanhaezebrouck die keuze. De Buffalo’s knokten voor wat ze waard waren en klommen ook op voorsprong met de rust in zicht, maar na de pauze slikten ze uiteindelijk toch nog de gelijkmaker. Gent telt nu al acht punten minder dan Union, maar dat brengt Vanhaezebrouck niet van zijn stuk.

“Wij kwamen naar hier met het besef dat OH Leuven een heel goede ploeg is die in vergelijking met vorig jaar veel meer probeert om dominant te spelen”, toonde Vanhaezebrouck vooraf ook al heel wat respect voor de thuisploeg. De kwaliteiten van OHL én het loodzware programma van zijn team, noopten de Gentse coach tot wat tactisch schaafwerk. “We zitten met dertien of veertien matchen in zeseneenhalve week. Dat weegt. Daar moet je niet flauw over doen. Daarom hebben we iets meer georganiseerd gespeeld en iets lager gespeeld.”

Die tactische variant leek halfweg alvast te lonen. Cuypers trapte de bal op slag van rusten tegen de netten en bijna verdubbelde hij een minuutje later zelfs nog de Gentse voorsprong: “Daarbij fluit de ref een fout en grijpt de VAR niet in, zonde”, zuchtte Vanhaezebrouck na afloop.

“Vermijdbare, lichte penalty”

De tweede helft leverde meer Leuvense druk op en toen Owusu nogal ongelukkig op de hakken van Patris ging staan, wees Visser plots naar de stip. “Een vermijdbare, lichte penalty. Zij voelen het contact en gaan neer, dat hoort ook bij het spel”, aldus Vanhaezebrouck die kampte met een déjà-vu. “Daar moeten wij slimmer mee omgaan. Tegen Seraing kregen we zo ook een penalty tegen.”

“Na rust werd het moeilijker om alles dicht te lopen”, zag ook Vanhaezebrouck. “Er waren al wel meer gevaarlijke situaties geweest, evenwel zonder directe gevaarlijke kansen. Op het einde was er dan ook nog die fase waarbij Nardi één op één ging. Je mag wel niet vergeten dat we na dertig seconden bijna een copy paste goal slikten, net als donderdag in Dublin liep het bijna fout. Gelukkig nu zonder tegendoelpunt, anders moet je meteen achtervolgen.”

“Als we donderdag verliezen, is dat veel erger”

Nieuw puntenverlies dus voor AA Gent. In de rangschikking zien de Buffalo’s de concurrentie voor de Champions’ Play-offs verder uitlopen. Toch blijft Vanhaezebrouck stoïcijns: “Als we donderdag verliezen, is dat veel erger. Dat wordt een cruciale wedstrijd, een week later zijn er de 1/16de finales van de beker. Dan kan het ook meteen voorbij zijn.”

“De competitie is nog lang. We weten wat we allemaal missen en kennen het drukke programma dat we afwerken”, aldus Vanhaezebrouck die zichzelf en zijn spelers nog wat moed inpompte: “Dat punt hier is geen slecht resultaat, daar ben ik van overtuigd.”

Donderdag volgt er tegen Molde dus alweer een onvervalste do-or-die-match. Het Gentse schip blijft ondertussen in woelig water, maar de bemanning probeert te overleven met kapitein Vanhaezebrouck op de boeg van het schip.