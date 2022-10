Plots krijgen bouwbedrijven veel minder aanvragen binnen: “De crisissen doen mensen aarzelen”

jaar geleden het geval was. Slecht nieuws, maar nog niet dramatisch. Al oogt de toekomst steeds minder goed, want 64 procent van de aannemers ziet nog weinig nieuwe klanten door de aanhoudende oorlog, de energiecrisis en de inflatie.

Waren zij in april nog gemiddeld vijf maanden verzekerd van werk, dan is dan nu nog maar net iets meer dan vier maanden. “De bouwbedrijven blijven gelukkig nog altijd bezig”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, vroeger gekend als de Vlaamse Confederatie Bouw. Voorlopig toch nog. “Erger is dat de contacten met nieuwe klanten sterk gedaald zijn. 64 procent van onze aannemers merkt dat op.”

Zelfde geluid bij de architecten, die voor de bouw als de kanarie voor de mijn zijn. De conjunctuurbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) waarschuwde in juli al dat 43 procent van de architecten toen minder nieuwe aanvragen binnenkreeg. Over nieuwe cijfers beschikt het netwerk niet, maar sindsdien is het aanvoelen wel dat de situatie nog is verslechterd, zegt directeur Steven Lannoo. “We kwamen uit een hoogconjunctuur die zelfs corona niet kon stoppen, maar nu durven mensen minder te investeren omdat we in ons land collectief armer worden.”

Aarzelen

Het Vlaams Gewest telde in de eerste 7 maanden van het jaar 13.355 bouwvergunningen voor huizen en appartementen. Die cijfers werden vrijgegeven door Statbel, het Belgische statistiekbureau. Een daling van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Al zijn deze dalende cijfers vooral te verklaren omdat vorig jaar de regels rond het E-peil nog verstrengd zijn en toen heel wat mensen hun project nog indienden net voor deze in werking traden. Maar zoals architecten en aannemers vrezen, gaat die neerwaartse trend zich nu wel voortzetten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie, de stijgende rentevoet en de energiecrisis.

“Deze crisissen zullen mensen doen aarzelen”, vreest de directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. Professionals stellen uit omdat ze eerst zeker willen weten of hun projecten in trek zijn bij de mensen. Maar ook particulieren zelf die een huis willen bouwen of laten renoveren, zijn volop aan het aarzelen. “Terwijl je net nu de rationaliteit boven de emoties moet plaatsen”, zegt Dillen. “Als je spaargeld hebt en je wil (ver)bouwen, dan mag je niet aarzelen. De inflatie en de rentevoet zullen niet meteen dalen en de prijzen van materialen ook niet. Bovendien ga je beter je woonlast onder controle kunnen houden in een nieuw of gerenoveerd huis, met nieuwe energiebesparende en zelfvoorzienende technieken. Het is met andere woorden nu het moment om te (ver)bouwen, als je het kunt veroorloven.”