Met Dieumerci Mbokani alweer als absolute uitblinker neemt Beveren de leiding in Challenger Pro League weer over

Op aangeven van Dieumerci Mbokani maakte Thierno Barry er in de eerste minuut al 1-0 van, Mbokani zelf zette na 18 minuten van op de stip de 2-0 op het scorebord. Genk stond toen al met tien, want in de voorafgaande fase was Aziz Ouattara tegen een rode kaart aangelopen. Met een man minder liepen de Limburgse bezoekers na de pauze nog tegen de 3-0 aan. Barry tekende een kwartier voor affluiten voor zijn tweede van de avond, opnieuw op assist van de 36-jarige Mbokani.

Met 21 punten komt Beveren op een met RWDM gedeelde leidersplaats, maar Beveren staat vanwege een beter doelsaldo op één. RWDM won eerder op zondag de topper met 3-0 van Lierse en ontfutselde Lierse Kempenzonen zo de leidersplaats. De Genkse beloften staan met acht punten op de twaalfde en tevens laatste plaats.