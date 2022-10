Woning onbewoonbaar na brand in caravan op binnenkoer

Een hevige brand vernielde zondagavond in de Vossenholstraat 3 in de Zultse deelgemeente Machelen een woning. De bewoners konden tijdig het pand verlaten en alarm slaan. Ze werden ongedeerd maar werden ter verzorging naar het ziekenhuis van Deinze gevoerd. De brand vernielde ook een caravan die op de binnenkoer stond. Vermoedelijk is het vuur daar ontstaan en heeft het zich later uitgebreid tot de aanpalende panden en woning.

Burgemeester Simon Lagrange kwam ter plaatse. De gemeente zal maandag al uitkijken naar een tijdelijke woning voor de bewoners die afomstig zijn uit het buitenland. Het waren buurtbewoners die zondagavond omstreeks 22 uur alarm sloegen dat er in de woning in het begin van de straat brand was uitgebroken. Toen de brandweer van Deinze zone Centrum ter plaatse kwam sloegen de vlammen hoog boven het dak van de woning uit. Het vuur was in het donker vanop de gewestweg N43 te zien. Met man en macht werd gepoogd het vuur onder controle te krijgen. Dat lukte vrij aardig maar toch kon niet verhinderd worden dat het achterste woongedeelte van de woning volledig uitbrandde. Het vuur sloeg zelfs over naar de voorkant van het gebouw zodat ook daar alles werd vernield. Intussen slaagde de brandweer er in achteraan het vuur van de brandende caravan meester te worden. Ook een aanpalende bergplaats werd door de vlammen aangetast. Mogelijk is de brand accidenteel ontstaan in de caravan. Dat zal een onderzoek moeten uitwijzen. Duidelijk was wel dat de woning onbewoonbaar was. Daar de Vossenholstraat een vrij smalle straat is konden de brandweerwagens plaats nemen op de parking voor de bedrijfshallen van het vee- en vleesbedrijf Vandeputte.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een caravan die op de binnenkoer stond — © JDV

Er diende lang geblust te worden — © JDV

Ook het woongedeelte raakte zwaarbeschadigd — © JDV