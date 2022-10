Werknemers van Chinese iPhone-fabriek slaan massaal op de vlucht voor coronalockdown

Het is niet duidelijk hoeveel mensen in de fabriek van het Taiwanese Foxconn – de belangrijkste leverancier van Apple – besmet zijn, maar de werknemers kregen meteen het bevel om ter plaatse te blijven. Het complex in Zhengzhou, in het oosten van China, is de grootste iPhone-producent in China, met zo’n 200.000 werknemers.

Uit vrees voor een lange lockdown sloegen velen van hen op de vlucht: op videobeelden op sociale media is te zien hoe tientallen werknemers de hekken rond de fabriek beklimmen en met koffers door velden lopen om weg te raken.

Slechte leefomstandigheden

In de fabriek worden alle iPhone-onderdelen manueel in elkaar gezet, en daarna geëxporteerd naar de rest van de wereld. Maar door het toenemend aantal coronabesmettingen werden in delen van de stad strenge coronamaatregelen opgelegd. Dat zou geleid hebben tot extreem slechte leefomstandigheden. De werknemers mochten het fabrieksterrein niet verlaten, maar moesten blijven werken. Arbeiders klaagden bovendien over problemen met voedselvoorziening. Het is nog onduidelijk hoeveel werknemers mochten vertrekken.

Het stadsbestuur deelde later mee dat Foxconn beloofde om de leef- en werkomstandigheden van alle arbeiders die willen blijven, te verbeteren. Voor de anderen zou transport geregeld worden. Foxconn liet wel weten dat het lokaal bestuur hen toestaat de cafetaria’s in de fabriek maandag te heropenen.

China houdt nog steeds vast aan een streng ‘zero Covid’-beleid, tot onvrede van een aanzienlijk deel van de bevolking.