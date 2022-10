Veel bezoekers boos na enorme drukte in Walibi: “Schandalig, de massa was onverantwoord”

De mooie nazomer lokte zondag veel bezoekers naar de Belgische pretparken. Té veel, in het geval van Walibi in Waver. Daar zorgde de grote toestroom voor een onaangename drukte en bijzonder lange wachtrijen voor de attracties. Zondagmiddag werden zelfs geen nieuwe bezoekers meer toegelaten, zelfs niet als ze over een abonnement beschikten.

“De dag dat Walibi een limiet zet op hun aantal bezoekers, is de dag dat ik terugkom. 45 euro betalen om uiteindelijk 2 attracties te kunnen doen, is ronduit schandalig. De massa was onverantwoord”, schrijft een bezoeker op Twitter. “Walibi, beter bekend als aanschuifibi: NOOIT zet ik hier nog een voet binnen! Meer dan twee uur voor een attractie. Een hele dag verspild”, zegt een ander.

Walibi sloot zondag rond de middag de deuren omdat het park volzet was. Zelfs abonnees werd gezien de grote drukte de toegang geweigerd, enkel bezoekers met een ticket op datum mochten nog binnen. “Waar is zo’n abonnement dan nog goed voor?”, deed een klant zijn beklag.

“In het reglement staat aangegeven dat een abonnement niet geldig is wanneer het park vol is, of afgehuurd voor een privaat evenement”, zegt Walibi-woordvoerder Justien Dewil. “We hebben ruim op voorhand gecommuniceerd dat er een grote toestroom zou zijn.”

Walibi verwacht ook maandag een grote drukte. Het park raadt bezoekers die nog geen ticket op datum hebben dan ook aan om niet naar het park te komen.

