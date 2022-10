Los Angeles FC mag voor de eerste keer naar MLS-finale

De gelouterde vedetten Giorgio Chiellini en Gareth Bale kunnen in hun eerste seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) meteen een gooi doen naar de titel. De Italiaanse verdediger en de Welshe winger plaatsten zich zondag met hun team Los Angeles FC voor de finale van de play-offs. Tegenstander daarin wordt Philadelphia Union.

LAFC kwalificeerde zich voor de MLS Cup door in de finale van de Western Conference in eigen stadion Austin FC te verslaan met 3-0. De Colombiaan Cristian Arango (29.) opende de score. In de tweede helft maakte de ingevallen Argentijn Maxi Urruti (62.) een owngoal waarna de Ghanees Kwadwo Opoku (81.) de eindstand vastlegde.

De 38-jarige Chiellini, die in de zomer overkwam van Juventus, bleef bij de pauze in de kleedkamer. De 33-jarige Bale, in juli vertrokken bij Real Madrid, werd door coach Steven Cherundolo op de bank gehouden.

Zaterdag (5 november) speelt LAFC in het eigen Banc of California Stadium om de titel tegen Philadelphia Union. Dat versloeg in de finale van de Eastern Conference titelverdediger New York City met 3-1. De bezoekers kwamen in de tweede helft weliswaar op voorsprong langs de Argentijn Maximiliano Moralez (57.) maar de thuisploeg zette de scheve situatie in tien dolle minuten recht met treffers van de Argentijn Julian Carranza (65.), de Hongaar Daniel Gazdag (67.) en de Jamaicaan Cory Burke (76.).

Los Angeles FC en Philadelphia Union mikken allebei op eerste titel in de MLS.