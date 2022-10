LIVE. Afsluiten doen ze in Leverkusen: Club Brugge maakt zich klaar voor laatste groepsmatch in de Champions League

Afsluiten doen ze in Leverkusen

Club Brugge trekt de voorbereiding op gang voor de laatste groepsmatch in de Champions League: op verplaatsing bij Bayer Leverkusen. Als blauw-zwart woensdagavond even goed doet als FC Porto, is het groepswinnaar. Vooraleer Hoefkens en co vandaag op de bus stappen richting Duitsland wordt er om 10.30 uur eerst nog getraind in het Belfius Basecamp. Om 17.45 uur is er dan de persconferentie in de Bayarena, waar er dus niét meer getraind wordt. (jve)