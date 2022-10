Australische mijnwerkers winnen 53 miljoen euro met loterij, maar blijven werken: “Ik ben hier nog steeds”

In Australië hebben twintig mijnwerkers het groot lot gewonnen: ze mogen onderling 53 miljoen euro verdelen. De werknemers van een mijn in het West-Australische Kalgoorlie zijn elk dus zo’n 2,6 miljoen euro rijker geworden.

“Toen ze me belden om het te vertellen, kon ik het niet eens geloven”, vertelde hun baas Chris Wood aan de Daily Mail. “Ik ben heel blij voor hen. Maar nu ben ik wel bang dat ik hen ga verliezen, en het zijn fantastische werknemers. Ik heb hen gewaarschuwd dat ik hun ticketje kom stelen als ze niet komen werken”, lachte de man.

Eén vrouw liet alvast weten dat ze van plan is om te blijven werken. “Het cliché wil dat je ontslag neemt als je de lotto wint, maar dat is niet waar”, aldus de vrouw. “Ik weet sinds het begin van mijn shift dat we gewonnen hebben, en ik ben hier nog steeds.”