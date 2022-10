Opnieuw verschillende explosies in Kiev en andere steden, neergeschoten Russische raket landt in Moldavië

In verschillende Oekraïense steden zijn maandagochtend opnieuw explosies waargenomen. Op verschillende plaatsen, waaronder in hoofdstad Kiev, ging het luchtalarm af. Verschillende mensen zitten ook zonder stroom, melden de plaatselijke autoriteiten.

Ten minste vijf explosies werden gehoord door AFP-verslaggevers in de Oekraïense hoofdstad tussen 8 en 8:20 (lokale tijd). Er waren ook ontploffingen te horen in Charkov en Zaporizja. In grote delen van het land ging het luchtalarm af en de Oekraïense luchtverdediging was actief.

De autoriteiten roepen inwoners op om veiligheid te zoeken in schuilplaatsen en andere gebieden. Er waren ook meldingen van stroomuitval op sommige plaatsen. Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, zitten delen van de hoofdstad momenteel “zonder elektriciteit en water”.

Volgens de eerste officiële berichten lanceerden de Russische troepen opnieuw tientallen raketaanvallen tijdens de ochtendspits, zoals op vorige maandagen. Er zijn op dit moment nog geen slachtoffers gemeld.

Energie-infrastructuur

“Russische terroristen hebben opnieuw een massale aanval uitgevoerd op faciliteiten van het energiesysteem in een aantal regio’s”, klinkt het bij presidentieel adviseur Kyrylo Timosjenko. “Sommige raketten werden neergehaald door luchtafweer, anderen bereikten hun doel.”

Rusland gaat door met zijn aanvallen op de civiele infrastructuur, vertelde het hoofd van het Oekraïense presidentiële bureau, Andriy Yermak, op Telegram. “We zullen volharden. En deze schande zal hele generaties Russen duur komen te staan”, kondigde hij aan. Tegelijkertijd eiste hij van het Westen meer wapens en nieuwe sancties tegen Rusland.

De nieuwe explosies komen er een paar dagen nadat Rusland naar eigen zeggen meerdere Oekraïense droneaanvallen heeft afgeweerd in de baai van Sebastopol op de Krim, een belangrijke basis voor de Russische Zwarte Zeevloot. Als gevolg van de aanval heeft Rusland de overeenkomst over graanuitvoer uit Oekraïense havens, die van vitaal belang zijn voor de wereldwijde voedselvoorziening, opgeschort.

Neergeschoten raket crasht in Moldavië

Eén Russische raket die werd neergeschoten, landde in Naslavcea, een Moldavisch dorp dat grenst aan Oekraïne. Er is sprake van materiële schade, maar er zijn geen directe gewonden gevallen, aldus het Moldavische ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Een raket die door het Oekraïense luchtafweer is neergeschoten viel aan de noordkant van de plaats Naslavcea in de Republiek Moldavië, dichtbij de grens met Oekraïne”, klonk het. “Op dit moment is er geen enkel slachtoffer gemeld. Wel zijn de ramen van verschillende huizen vernield”, aldus het ministerie. De zone is nu afgeschermd. Een ploeg van het ministerie zou ter plaatse zijn om de situatie te beoordelen.

Op 10 oktober had Moldavië de Russische ambassadeur in de hoofdstad Chisinau al eens op het matje groepen, om te klagen over Russische raketten die over Moldavië heen op Oekraïne waren afgeschoten. Het ging toen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om drie raketten die vanaf een marineschip in de Zwarte Zee werden afgevuurd, en door het Moldavische luchtruim naar het noorden gingen.