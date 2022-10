Feestvierders in Seoel volgens professor niet gestorven door paniek: “Mensen vertrappelen elkaar niet, maar vallen als domino’s”

Minstens 154 mensen die Halloween wilden vieren in een wijk van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, zijn zaterdagavond gestorven in een smalle steeg. Keith Still, professor in crowdmanagement, wijt het drama niet aan paniek, maar aan een slecht gebruik van de ruimte: “Mensen vertrappelen elkaar niet, maar vallen als domino’s.”

“Het was de eerste keer dat er zo weinig coronabeperkingen zouden gelden”, whatsappt Seo Minji, journaliste in Zuid-Korea, naar De Standaard. “Zeker 100.000 mensen waren afgezakt naar Itaewon. “Iedereen wou erbij zijn. Wat een onverwacht, triest einde van de dag voor ons.”

Zuid-Korea is in nationale rouw na een zwaar ongeluk in een populaire uitgangsbuurt van Seoel. Itaewon werd bekend door talloze Koreaanse films en videoclips van Koreaanse popsterren, en trok de laatste jaren ook steeds meer buitenlandse bezoekers aan. Zij konden dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer zonder masker en zij aan zij met de Zuid-Koreaanse jongeren het lokale halloweenfestival vieren. “Een hoogtepunt in het nachtleven”, zo beschrijft Seo het evenement, dat zich afspeelt in talloze bars in een straat die steil omlaag gaat en vier meter breed is.

Een nachtje uit in verkleedkostuum werd vanaf half elf ’s avonds een dodelijk race om zuurstof. Uiteindelijk kwamen in de drukte minstens 154 mensen om, raakten talloze anderen gewond, en ondergingen duizenden deelnemers de grootste emotionele schok van hun jonge leven. “Er is nog geen exact overzicht van het aantal gestorvenen, omdat het festival niet het werk is van één organisator”, voegt Seo Minji daaraan toe.

Niet vertrapt

Dat is meteen de grootste oorzaak van dit ongeluk: een totaal gebrek aan crowdcontrol, waardoor de mensenmassa een gevaar voor zichzelf werd. Vaak wijten media dat aan paniek, waarin mensen vertrapt zijn, maar dat noemen experts als Keith Still, professor in crowdmanagement, een vorm van victimblaming. “De echte oorzaak is een slecht gebruik van de ruimte, en organisaties die er niet in slagen om een veilige omgeving te creëren.”

Zodra een mensenmassa een dichtheid van 4 tot 9 mensen per vierkante meter bereikt, ontstaat er een fysieke druk op de individuen, waardoor hun letterlijk de lucht uit de longen wordt geperst. Vanaf dat niveau gaat een menigte ook lijken op een zeegolf, die mensen ongecontroleerd kan meeslepen. Kleine bewegingen kunnen ertoe leiden dat mensen bij bosjes het evenwicht verliezen.

“De massa stort letterlijk in bovenop zichzelf”, schrijft Still op zijn blog. Naarmate mensen heen en weer blijven bewegen, herhaalt het hele proces zich, zoals één steenworp meerdere cirkels trekt in een wateroppervlak. Mensen vertrappelen elkaar niet, maar vallen als domino’s. “Uit analyse van dranghekken bij fatale ongelukken blijkt dat een bewegende massa op zo’n moment 400 tot 450 kilogram druk kan uitoefenen op één persoon”, stelt Still. Dat is te veel voor de longen en kan leiden tot hartstilstand.

Wat telt, is dus niet het aantal mensen, wel de dichtheid waarmee ze op elkaar staan. Dat is ingewikkeld om te meten. In Itaewon gebeurde het alvast niet. Alle clubs en bars stonden er alleen voor, zonder dat een centrale organisator een in- of uitgang afbakende of de buurt monitorde. “De overheid had veel meer moeten voorbereiden”, vindt Seo.

De burgemeester van Seoel heeft meteen een bezoek aan Europa onderbroken om terug te keren, terwijl het land een week in rouw gaat. Intussen gaan op Zuid-Koreaanse sociale media veel geruchten rond die volgens Seo “amper te checken” zijn. “Zoals de claims dat clubs hun deuren gesloten hielden tegen vluchtende mensen, omdat die geen ‘toegangsbandjes’ hadden”, zegt ze. “Er circuleren aantijgingen dat sommigen vanuit de clubs riepen “laat ze maar liggen” terwijl mensen vergeefs binnen probeerden te komen. Er zijn ook uitbaters geweest die de deuren wel openden en zelfs de eerste beademing lieten plaatsvinden in hun clubs.”

Er waren zondag al minstens 20 buitenlandse bezoekers omgekomen. De lijst leest als een doorsnede van de internationale aantrekkingspool die Seoel intussen is. Het gaat om mensen uit China, Rusland, Frankrijk, Oostenrijk, Sri Lanka, Thailand en Oezbekistan. Opmerkelijk veel vrouwen lieten het leven. Voor Zuid-Korea is dit de ergste nationale ramp sinds 2014, toen er bij een ongeluk met een ferry 304 studenten omkwamen.

