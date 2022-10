China lanceert laatste onderdeel van eigen ruimtestation

China is bijna klaar met het bouwen van zijn eigen ruimtestation. Het derde en laatste grote onderdeel werd maandag gelanceerd, en moet later op de dag aankomen op zijn bestemming.

China bouwt sinds een paar jaar aan Tiangong, oftewel het Hemels Paleis. Het eerste onderdeel ging vorig jaar de ruimte in. Dat heet Tianhe, oftewel Hemelse Harmonie. Afgelopen juli volgde het onderdeel Wentian (Zoektocht naar de hemel). Het deel dat maandag is gelanceerd, heet Mengtian (Dromen van de hemel).

Samen draaien ze op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde. Dat is ongeveer dezelfde hoogte als het veel grotere internationale ruimtestation ISS.

In Mengtian zit onder meer een atoomklok. Volgens China is de klok bijzonder nauwkeurig, in een miljard jaar zou die nog geen seconde achterlopen.

Chinese ambities

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand naar de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten. Het land zette vorig jaar met succes een onbemand karretje op Mars. In 2019 landde China, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar China werkt bij voorkeur op eigen houtje.

Eind volgend jaar wil China een eigen ruimtetelescoop in een baan om de aarde brengen, Xuntian genaamd. Die moet zo gebouwd worden dat hij af en toe kan worden vastgekoppeld aan het Tiangong-ruimtestation, zodat ruimtevaarders onderhoud kunnen doen.