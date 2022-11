SJOTCAST WK. Dagelijks vanuit Qatar, kenners vanop het thuisfront en een antwoord op al jullie voetbalvragen

Yanko in Qatar

Gewapend met microfoon en onbezonnen blik trekt Yanko door Qatar. Zijn doel: elke wedstrijddag terugkeren met een verhaal. Welke gloriën kwam hij tegen in de perszaal tijdens Spanje - Duitsland? Kan Qatar zich opwerpen als een menswaardige organisator van het toernooi? En hoe beleef je het WK achter de schermen? Gesteund door zijn Nieuwsblad-collega’s komt Yanko het allemaal te weten.

Frank & Franky tijdens de Rode Duivels

Geen Yanko tijdens de matchen van Rode Duivels, wel Lars die op het thuisfront Frank Raes ontvangt. Voor de openingsmatch van onze nationale ploeg ontvangen zij alvast Franky Van der Elst om in heuse Frank & Franky-stijl de Duivels te analyseren.

Qatar Nog Niet Aan Gedacht

Akkoord, deze doen we louter omwille van de woordspeling, maar dat maakt het niet minder leuk. Elke aflevering behandelen we in de rubriek Qatar Nog Niet Aan Gedacht een weetje, thema of mening die extra duiding verdient. Wat we moeten aankaarten? Laat het ons weten via sjotcast@nieuwsblad.be of podcast@nieuwsblad.be.

De grooOOoote voorbeschouwing(en)

Uiteraard kan een uitgebreide vooruitblik ook niet ontbreken. Zowel de Rode Duivels als alle andere landen samen krijgen een aparte aflevering waarin we hun WK-situatie schetsen. Publicatie voorzien op maandag 14 en dinsdag 15 november.