De ‘Romback’ was van korte duur: Romelu Lukaku opnieuw aan de kant met blessure

Romelu Lukaku is opnieuw geblesseerd aan de linkerdij. Dat bevestigt zijn club Inter maandag na medisch onderzoek. De Belgische topschutter aller tijden komt deze week al zeker niet in actie. Daarna wordt zijn toestand geëvalueerd, klinkt het. Voor de Rode Duivels is dit een tegenvaller in aanloop naar de wereldbeker in Qatar, die over drie weken begint.