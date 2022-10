“Een verwarde, bange jongen”: Charles De Ketelaere alweer door de Italiaanse gehaktmolen gehaald na nederlaag AC Milan

AC Milan leed zondag een verrassende nederlaag in de Serie A. De Rossoneri werden met 2-1 geklopt door middenmotor Torino. Charles De Ketelaere viel in, maar kon opnieuw niet overtuigen.

Het gaat de voorbije weken niet echt geweldig met de Rode Duivel. Concurrent Brahim Diaz toonde zich wel en kreeg de afgelopen wedstrijden de voorkeur op ‘CDK’. Tegen Dinamo Zagreb in de Champions League kreeg hij wel zijn kans, maar zonder succes. Tegen Torino mocht De Ketelaere invallen, maar opnieuw liet hij zich weinig zien.

Het leverde het Belgische talent alweer een povere 5/10 op in La Gazzetta dello Sport. “Bemoedigende eerste minuten van De Ketelaere. Hij zocht de bal en probeerde twee keer gevaarlijk te zijn. Maar na verloop van tijd verdween hij opnieuw. Hij gaf slechts dertien passes en was goed voor amper één dribbel. Gevolg: nul dreiging richting Torino.”

De roze sportkrant haalde nog eens iconisch Milan-coach Arrigo Sacchi vanonder het stof om de nederlaag van Milan én de prestatie van De Ketelaere te analyseren.

“Op dit moment is Charles een verwarde jongen”, aldus de Italiaan. “Maar je moet geduld hebben met hem. Hij is momenteel bang, bang om te voetballen. Als hij op het veld komt, dan doet hij dat met de angst om zich te moeten tonen. Ik hoop dat De Ketelaere snel zijn kwaliteiten kan laten zien.”

Fabio Capello, nog zo’n Italiaanse icoon, zei eerder al het volgende over de zomerse recordaankoop van Milan. “Ik zie in hem een grote speler, met veel kwaliteit en spelinzicht. Maar op dit moment speelt hij langzamer dan de meeste van zijn ploegmaats. Ik volgde hem in het verleden al en zag De Ketelaere fantastische dingen doen. Dingen die hij momenteel niet doet, omdat hij verlegen is. Oké, hij komt terug uit een blessure, maar hij mist nog iets op dit moment.”

De Italiaanse krant Corriere della Sera vindt dat De Ketelaere momenteel lijdt onder de “overdreven verwachtingen en de onbereikbare vergelijking met Ricardo Kaka”. Plus, er is ook het feit dat hij “nog steeds geen definitieve tactische positie heeft en fysiek sterker moet worden”, zo klinkt het.

Bij Calciomercato spreken ze zelfs al van het “failliet” van de Milanese transfermarkt door de mindere prestaties van De Ketelaere. “De cijfers liegen niet, geen enkele versterking heeft tot nu toe het verschil gemaakt. Te beginnen met Charles De Ketelaere, de duurste aanwinst van de Rossoneri: vijftien optredens, 751 minuten gespeeld, één assist en een nul doelpunten.”