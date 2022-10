Straatracer crasht na achtervolging door politie: auto met vier inzittenden belandt op zijn dak

In de Tuitenstraat in Zele gebeurde zondagavond een zwaar ongeval. Een auto met vier inzittenden ramde er tijdens een achtervolging door de politie een muurtje en kwam op het dak terecht. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs.

Zondagavond kreeg de lokale politie van Berlare-Zele een melding binnen over onverantwoord rijgedrag in het centrum van Zele. Een patrouille begaf zich naar de omgeving en kwam het voertuig tegen. De bestuurder gaf extra gas, waarop de politieploeg de achtervolging inzette. Uiteindelijk kwam het voertuig tegen een muurtje terecht. De wagen kwam op zijn dak tot stilstand, twee inzittenden raakten lichtgewond. De gevel van een woning en twee geparkeerde auto’s deelden in de klappen. De jonge bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs.

Zele kampt al jaren met een problematiek van overdreven snelheid en straatracen. Ook hier zou er sprake van een race geweest zijn, voor de achtervolging door de politie. “Onze politie werkt hard op dit fenomeen, maar ze moeten op heterdaad kunnen betrappen. Daarvoor zijn meldingen zo belangrijk. Dat is gisterenavond weer gebleken. Het is door enkele meldingen met elkaar te verbinden dat de politie het vermoedelijke traject kon uitstippelen en kon onderscheppen”, verduidelijkt Zeels burgemeester Hans Knop (CD&V). “Ik kan er alleen maar toe oproepen om dergelijk gedrag te melden. Altijd. Dat biedt geen garantie op succes, maar alleen zo hebben we een kans om zo’n gekken uit het verkeer te halen.”

Bij deze feiten beging de bestuurder tijdens de achtervolging door de politie ook meerdere verkeersovertredingen. Zo reed hij in verboden richting door meerdere straten. Of hij over een rijbewijs beschikt, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Hij zal zich sowieso voor de politierechter moeten verantwoorden. Om snelheidsduivels te bannen werden in verschillende centrumstraten remmende elementen geplaatst, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. “Wat je ook aan maatregelen neemt, dergelijke figuren minachten alles en iedereen. Dat ze zichzelf daarbij in gevaar brengen is hun eigen keuze, maar dat ze ook andere mensen meesleuren maakt dit gedrag ronduit crimineel”, vindt de burgemeester.