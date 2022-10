Italiaanse politie ontruimt illegale rave met 3.500 feestvierders, nieuwe regering tevreden: “Het plezier is voorbij”

In de Noord-Italiaanse stad Modena hebben zowat 300 politieagenten maandagvoormiddag een illegale rave ontruimd, waar ongeveer 3.500 technofans sinds zaterdag Halloween vierden in een leeg fabrieksgebouw.

Volgens de organisatoren zou de rave normaal gezien tot dinsdag duren. Maar de agenten konden de feestvierders ervan overtuigen om het evenement stop te zetten, volgens het Italiaanse La Republica door duidelijk te maken dat het gebouw “onveilig” was. Hoewel enkele mensen zich bij de aanvang van de evacuatie binnen barricadeerden, verliep die uiteindelijk vreedzaam.

Beroering

De rave had dit weekend voor beroering gezorgd bij de nieuwe rechtse Italiaanse regering. Matteo Piantedosi, minister van Binnenlandse Zaken, gaf de politie daarom de opdracht om de rave te ontruimen.

In Italië halen grote raves wel vaker het nieuws. De rechtse regeringspartijen willen de feesten een halt toeroepen, en zijn van plan om maandag in de ministerraad nieuwe maatregelen te bespreken. Matteo Salvini, partijleider van het extreemrechtse Lega en minister van Verkeer, uitte op Twitter alvast zijn genoegen over de stopzetting van de rave. “Het plezier is voorbij”, tweette hij.