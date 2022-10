Het wilde weekend van kersvers Twitter-eigenaar Elon Musk: fake ontslagen werknemers en lek over forse prijsverhogingen

Amper is Elon Musk eigenaar van microblogsite Twitter of hij gaat al wild tekeer via zijn account. Het voorbije weekend maakte hij duidelijk dat vrijheid van meningsuiting voor hem centraal staat. Dat kracht bijzetten deed hij onder meer door complottheorieën te delen. Bovendien lekte uit dat we op weg zijn naar prijsverhogingen.

Met kartonnen dozen stonden ze voor het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco. Daniel Johnson en Rahul Ligma, twee zelfverklaarde ingenieurs die beweerden net als de rest van hun afdeling te zijn ontslagen door Elon Musk. Een Amerikaanse journaliste van CNBC bracht hun verhaal. “Een heel team van data-ingenieurs ontslagen”, schreef ze op Twitter bij een foto van de twee. “Ze zijn duidelijk geschokt. Een van hen, Daniel, heeft een Tesla en weet niet hoe hij de rekeningen nog kan betalen.” De andere, met de biografie van Michelle Obama in zijn handen, zei onder meer bang te zijn voor de democratie. “Met Musk als Twitter-eigenaar zou Obama nooit president geworden zijn.”

Het verhaal werd gretig overgenomen op andere nieuwssites. Ook Elon Musk reageerde op Twitter: “Ligma Johnson heeft gekregen wat hij verdiende”, met een aubergine en druppeltjes er achteraan. Even later bleken de twee grappenmakers te zijn. Ligma Johnson, de zogezegde achternamen van de twee, is een verwijzing naar een populaire meme op het internet. Met die term maak je duidelijk dat iets om te lachen is, vaak om iets vulgair goed te praten.

Veel tweets

Musk zag er de humor van in. “Goede journalistiek door CNBC”, tweette hij met twee lachende gezichtjes erachter. Of hij achter de grap zat is niet duidelijk, duidelijk is wel dat hij er vrolijk van werd. Het is maar een van de voorbeelden van het wilde weekend dat hij er op zijn eigen microblogsite heeft opzitten. Musk, de rijkste man op aarde, maakte eerder al duidelijk dat vrijheid van meningsuiting zijn stokpaardje wordt op Twitter, en dat bleek zaterdag en zondag heel duidelijk.

Het bleef daar niet bij. “Comedy is eindelijk legaal op Twitter”, tweette hij bijvoorbeeld. Of nog: “Eindelijk kan de waarheid op dit platform gezegd worden: koolhydraten zijn geweldig.” Hij deelde ook hoe voor hem versgebakken brood en pasteitjes bij de “grootste geneugten van het leven” horen. Verder deelde hij een screenshot van een interne geautomatiseerde e-mail die hij kreeg, waarin hem gezegd wordt dat hij dertig dagen de tijd heeft om een managementcursus te volgen binnen het bedrijf. Lachwekkend, vond hij.

Maar het was niet allemaal onschuldig. Een website die geregeld complottheorieën zonder de minste onderbouwing of bewijzen de wereld instuurt, kwam afgelopen weekend met een eigen kijk op de inbraak in het huis van de Amerikaanse Nancy Pelosi en de verwondingen die aangebracht werden bij haar echtgenoot. Toen Hillary Clinton dat op Twitter aanklaagde, deelde Musk een link naar die theorie. Toen hij erop gewezen werd, verwijderde hij de reactie – weliswaar na 24.000 keer geretweet en 86.000 keer geliket te zijn – en schreef hij dat er wel van een kleine kans is dat het naar buiten gebrachte verhaal niet de volledige waarheid is. Kan zijn, reageerden Amerikaanse journalisten daarop, maar dan is er wel bewijs nodig om dat aan te tonen. Voor NBC news-journalist Ben Collins was de theorie in ieder geval de waanzin voorbij. “De nieuwste complottheorie over de aanval op Paul Pelosi is te walgelijk om af te drukken”, tweette hij.

Het mag duidelijk zijn: het afgelopen weekend heeft de al bestaande bezorgdheden over hoe Musk Twitter gaat leiden nog wat doen aanzwellen. Internationale waarnemers gaven eerder al aan bang te zijn dat haatberichten en foutieve informatie nu meer dan ooit een podium zullen krijgen. Het is een van de redenen waarom ex-president Donald Trump al heeft gezegd voorstander te zijn van de overname.

Prijsverhoging

Ondertussen lekte ook uit dat Musk een eerste, forse prijsverhoging gaat doorvoeren sinds zijn aantreden bij Twitter. De maandelijkse kost voor een Twitter Blue-abonnement – toegang tot een speciale dienst van de microblogsite waar je bijvoorbeeld aankopen kan doen binnen de app – zal stijgen van 4,99 naar 19,99 dollar. Dat maakt The verge bekend. Volgens die nieuwssite hebben de personeelsleden die aan dat project werken te horen gekregen dat ze tegen 7 november klaar moeten zijn, anders vliegen ze de laan uit.

Twitter zelf reageerde nog niet op het nieuws, maar het is een zoveelste voorbeeld van de vele veranderingen die Musk lijkt te willen doorvoeren binnen het bedrijf. De vele ontslagen van toplui waren daar de eerste stap van.