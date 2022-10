Pluimveeslachterij deels ontruimd na ammoniaklek, zeven werknemers naar het ziekenhuis

Het ammoniaklek was snel gedicht, maar de brandweer bleef wel uren in de weer met het ventileren van het gebouw. — © pdv

In de pluimveeslachterij Nollens in Kruisem werd maandagochtend een ammoniaklek vastgesteld. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Een gedeelte van het bedrijf werd ontuirmd. Zeven werknemers werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten werden maandagochtend gealarmeerd voor een ammoniaklek in de pluimveeslachterij Nollens, gevestigd in de Industriezone 5 in de Kruisemse deelgemeente Kruishoutem. De medische diensten en manschappen van verschillende brandweerposten van de zone Vlaamse Ardennen kwamen massaal ter plaatse. Zeven werknemers raakten bevangen en werden onder andere met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis van Waregem overgebracht. Zo’n dertig werknemers, die hoofdzakelijk in de verpakkingsafdeling aan de slag waren, werden geëvacueerd. Allen werden ter plaatse door de medische diensten onderzocht.

“Bedweld in kleedkamer”

“We werden opgeroepen nadat verschillende ziekenwagens al ter plaatse waren omdat een aantal werknemers onwel waren geworden door een ammoniakgeur”, licht brandweerkapitein Koen Desmet toe. “Bleek dat al in het weekend een ammoniaklek in de compressorruimte van het bedrijf was ontstaan. Dat lek werd toen wel hersteld, maar blijkbaar niet voldoende. Daardoor kon de ammoniak zich nog in verschillende ruimtes van het bedrijf verspreiden. Maandagochtend werden werknemers in de kleedkamer onwel. Zeven personen werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar intussen stellen allen het goed. Symptomen bij blootstelling aan ammoniak zijn een prikkelend gevoel, pijnlijk ademen en tranende ogen. Eens in de verse lucht gaan die symptomen wel vrij snel over.”

Productie niet stilgelegd

Omdat al zeven slachtoffers naar het ziekenhuis werden overgebracht, overwogen de hulpdiensten even om het medisch rampenplan af te kondigen. “Maar dat was uiteindelijk niet nodig”, benadrukt brandweerkapitein Desmet. “In het bedrijf waren op dat ogenblik ongeveer 130 werknemers aanwezig, maar slechts een dertigtal werd geëvacueerd en ter plaatse door de medische diensten aan een controle onderworpen. Het ammoniaklek kon snel gedicht worden, maar het ventileren van verschillende delen van het bedrijf nam wel enkele uren in beslag. Tijdens de interventie kon in de productie wel voortgewerkt worden.”

In de pluimveeslachterij Nollens werken ongeveer tweehonderd mensen en dagelijks worden er tot 90.000 kippen geslacht.