Trainer Xabi Alonso wil met Bayer Leverkusen overwinteren in Europa: “Tegen Club Brugge complete prestatie nodig”

Leverkusen (4 punten) moet om derde te worden en het vangnet van de Europa League te halen, beter doen dan Atletico Madrid (5 punten) op het veld van Porto . Club (10 punten) probeert dan weer de Portugezen (9 punten) af te houden om als groepswinnaar een gunstigere loting bij de achtste finales af te dwingen.

Begin september versloeg Club Brugge de Duitsers op eigen terrein met 1-0 dankzij een goal van Sylla. Bij Leverkusen zat toen nog de Zwitser Gerardo Seoane op de bank. Een maand later, op 5 oktober, moest hij plaats ruimen voor Xabi Alonso. Maar de voormalige Spaanse international krijgt het team voorlopig ook niet op de rails. In de Bundesliga staat Bayer pas zestiende, in de degratiezone. Een Europese opsteker tegen Club is dus meer dan welkom.

“Wij willen verder in Europa. Voor het prestige, voor de fans”, vertelde Alonso maandag op een persbabbel. “Wij willen graag nog Europees spelen in de BayArena. Morgen hebben wij de kans om dit af te dwingen. Maar het wordt niet eenvoudig tegen Club Brugge. Zij hebben zich al gekwalificeerd en doen het goed. Een deel van hun geheim is dat ze al lang samen spelen, ze hebben een duidelijk idee van wat ze willen.”

© REUTERS

Nerveus of gespannen is Alonso naar eigen zeggen niet. “Ik voel motivatie, energie, intensiteit. Dat is ook wat er nodig is in de Champions League. Elke minuut kan belangrijk zijn. Morgen is onze laatste groepsmatch en het kleinste detail kan dan de doorslag geven.”

In een scenario waarbij Atletico punten laat bij Porto, gelooft Alonso niet echt. “Als we nog een kans willen hebben, dan moeten we winnen morgen. Onze hele voorbereiding is daar ook op gericht. We zullen een complete prestatie moeten neerzetten.”

Patrik Schick, de Tsjechische steraanvaller van het team, sukkelt met de adductoren en speelde afgelopen weekend maar een half uur tegen RB Leipzig (2-0 verlies). Het is afwachten of hij tegen Club aan de aftrap verschijnt. “Patrik was nog niet volledig fit. Maar als hij dat morgen wel is, dan zal hij spelen”, bleef Alonso daarover op de vlakte.