SJOTCAST. “Dat Vanderhaeghe zo authentiek is, is jammer genoeg ook zijn grootste zwakte”

Op de Belgische voetbalvelden is het weer een drukte vanjewelste, dus schakelt ook Sjotcast een versnelling hoger. In de aflevering van vandaag: terwijl Yanko op de eerste rij zat bij het competitiedebuut van Anderlecht-coach Robin Veldman, zag Frank een spook op Jan Breydel en brengt Lars hulde aan Paul Scholes.

Sjotcast, nu met Frank Raes

Na 3,5 jaar en vijf seizoenen hangen cheffen Guillaume en Gert hun microfoon aan de haak en gaan reporter Yanko en eindredacteur Lars alleen verder. Maar niet getreurd: zij krijgen ongeziene versterking. Niemand minder dan Frank Raes sluit tweewekelijks aan om zijn expertise te delen en samen met de cast op zoek te gaan naar een straf verhaal boven een slappe analyse. Sjotcast is er nog steeds elke maandag na een voetbalweekend. Later op de week zijn er geregeld afleveringen met gasten, voorbeschouwingen of heuse late night shows.

Beluister hier alle afleveringen van Sjotcast