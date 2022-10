Aveve moet ‘glutenvrije’ broodmix uit de rekken halen

Land- en tuinbouwwinkel Aveve haalt een broodmix van het merk Dibro uit de rekken en roept de al verkochte items terug. Hoewel het product volgens de verpakking glutenvrij zou zijn, blijkt het allergeen toch in de mix aanwezig te zijn. Dat heeft Aveve maandag gemeld in een persbericht.

Wie tussen 5 september en 30 oktober een zak broodmix kocht bij supermarkt Aveve kijkt toch best even op de verpakking. Dibro’s ‘broodmix “wit” (glutenvrij)’ in plastic zakken van twee kilogram bevat namelijk toch gluten. Het gaat om zakken met het lotnummer 202290876 en een houdbaarheidsdatum van 24 spetember 2023.

In overleg met het voedselagentschap FAVV stopt Aveve de verkoop en roept alle consumenten met een intolerantie of allergie om de mix terug te brengen naar het verkooppunt. Personen zonder glutengevoeligheid lopen geen risico.