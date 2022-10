En nog eentje buiten: Seraing zet trainer José Jeunechamps aan de deur

José Jeunechamps is geen trainer meer van Seraing. De Métallos zetten de coach maandag aan de deur, daags na de 1-2 competitienederlaag tegen Union.

Seraing staat met 11 op 45 op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Jean-Sébastien Legros, assistent van Jeunechamps, wordt gepromoveerd en moet de club in de hoogste klasse houden.

De 55-jarige Jeunechamps keerde in de zomer als trainer terug naar Seraing, waar hij eerder al twee keer aan de slag was (in 2016 en van 2005-2007). Hij volgde de Fransman Jean-Louis Garcia op, die om familiale redenen vertrok.