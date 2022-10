Buffalo’s houden het hoofd koel na woelige periode in Gent: “Geen sprake van paniek”

Keep calm and carry on. De Buffalo’s beseffen dat ze zich niet bepaald rijkelijk hebben beloond met de puntendeling op bezoek bij OH Leuven. Toch was er bij Matisse Samoise en Paul Nardi na afloop zeker geen sprake van wanhoop of ontreddering: “We hebben vooral veel goesting om matchen te winnen maar soms moet je ook tevreden zijn met een punt. Volgend weekend kunnen we alweer op vijf punten staan van zeker één van onze grootste concurrenten. Dat zou een flinke opsteker zijn.”

“Ik kan uiteindelijk wel leven met dat 1-1 gelijkspel”, zuchtte Matisse Samoise na het laatste fluitsignaal van ref Lawrence Visser. Toch bleef de Gentse rechterflankspeler met één bepaalde wedstrijdfase in de maag zitten. “Volgens mij fluit de ref iets te vroeg af bij onze tweede goal vlak voor rust. Dat was naar mijn gevoel geen fout, daar ben ik zelfs vrij zeker van, ook al moet ik de beelden nog wel eens terug zien.”

Samoise durft zich ook vaker te manifesteren bij discussies en opstootjes op het veld. Toch vond de Gentenaar zijn boze reactie terecht: “Dat was toch gewoon rood, hij trapte duidelijk na! Waarom wordt er dan niet tussengekomen door de VAR? De schade is duidelijk, nee?”, wees Samoise naar het indrukwekkend ijsverband rond zijn scheenbeen. “Bij onze eerste goal twijfelde ik eerlijk gezegd wel een beetje. Het was volgens mij heel nipt. Gelukkig wordt die treffer goedgekeurd. Vooral ook omdat de pass van Andrew (Hjulsager) zo heerlijk getrapt was.”

Uiteindelijk kon Samoise zich dus toch wel verzoenen met het gelijkspel: “Na die gelijkmaker kon het plots alle kanten uit. Beide teams dachten toen vooruit maar een gelijkspel lijkt me een billijk resultaat.” Toch ziet Gent de concurrentie opnieuw verder uitlopen. “We tellen nu inderdaad acht punten achterstand op Union en Club Brugge. Volgende week treffen we ook blauw-zwart. Natuurlijk kijken we ook al uit naar die match. Dat blijft een speciaal duel, zeker ook voor onze fans! We moeten gewoon alles geven voor onze supporters.”

Paul Nardi keek ook nuchter terug op de partij ‘Achter den Dreef’: “Het was een heel intense wedstrijd”, stak de Franse doelman van de Buffalo’s van wal. “Er werd constant fel strijd geleverd en het was tot het einde knokken voor dit punt. Goed voetbal was er niet altijd bij. Het was ook niet evident. We gaven zelf weinig kansen weg. Jammer dat we die penalty tegen krijgen, dat is best frustrerend. Hopelijk kunnen we tegen Molde en Club Brugge wel het laken naar ons toe trekken.”

“Focus ligt nu op de match tegen Molde”

“We moeten er zeker voor zorgen dat we de kloof met Club en Union wat verkleinen. Zij vormen nu onze voornaamste targets”, aldus de voormalige keeper van Cercle Brugge die bijzonder rustig blijft onder de druk. “Er is zeker geen sprake van paniek. We hebben vooral veel goesting om matchen te winnen maar soms moet je ook tevreden zijn met een punt. Volgend weekend kunnen we alweer op vijf punten staan van zeker één van onze grootste concurrenten. Dat zou een flinke opsteker zijn.”

Uiteraard beseft ook Nardi dat hij en zijn ploegmakkers voor bijzonder belangrijke duels staan: “We moeten het match per match bekijken. Dus eerst ligt onze focus natuurlijk op de match tegen Molde. Enkel de zege is daar van tel. Natuurlijk is dit een ‘kapitale week’ voor ons. Na Molde gaat de focus meteen op Club Brugge. Die 6-1 van vorig seizoen telt wel niet meer hé maar het is wel een stimulans. Al ben ik al tevreden met een zege, ongeacht de score.”