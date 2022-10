Klimaatactivist bindt zich vast aan vlaggenmast op dak van Panthéon in Parijs

“Dit sterke symbool is gekozen om het ernstige gevaar te onderstrepen dat de Franse bevolking loopt, nu de regering geen belangrijke maatregelen neemt om de opwarming van de aarde te stoppen”, schrijft de organisatie op Twitter.

Op foto’s is de protestactie van de jonge klimaatactivist te zien, die later door een brandweerman van het dak werd gehaald. “Als ik vandaag de vlak halfstok hang, is dat omdat we moeten rouwen om alle mensen die nu elk jaar sterven door overstromingen, branden, hongersnood. Kortom, door klimaatverandering”, aldus de jonge activist op Twitter.

Een paar dagen geleden had Dernière Rénovation ook al een snelweg bij Parijs geblokkeerd om te waarschuwen voor een dreigende klimaatramp.