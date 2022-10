Klimaatactivisten Just Stop Oil bekladden gevel van geheime dienst en andere officiële gebouwen in Londen

De klimaatactivisten van de groep Just Stop Oil slaan opnieuw toe. Dit keer moeten enkele officiële gebouwen in Londen eraan geloven. Die werden maandagochtend besmeurd met oranje verf. Het is de 31ste dag op rij dat de actiegroep protest voert.

Klimaatactivisten hebben maandag verschillende overheids- en zakengebouwen in Londen beklad. Het gaat onder meer over de centrale bank, het mediabedrijf van Ruper Murdoch, het gebouw van de geheime dienst MI5 en andere officiële gebouwen. Volgens de actiegroep waren deze gebouwen het doelwit omdat die instellingen “de steunpilaren zijn van de fossiele brandstofeconomie”. Daarmee refereren de activisten aan de overheid, veiligheid, financiën en media.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de activisten toeslaan. De voorbije weken waren verschillende beroemde kunstwerken het doelwit. Vrijdag, de 28ste dag van de protesten, bespoten twee activisten ook al een winkelzaak van Rolex met oranje verf, eveneens in Londen.

“Het heeft geen zin om met juwelen ingelegde horloges te hebben als ze voorbestemd zijn om verloren te gaan in overstromingen en in de klimaatverandering die nu aan de gang is”, aldus Jennifer Kowalski (26), een milieuwetenschapper uit Glasgow. De twee activisten werden gearresteerd op verdenking van criminele schade en zijn in hechtenis genomen op een politiebureau in centraal Londen. Volgens Just Stop Oil heeft de politie sinds begin oktober al meer dan zeshonderd arrestaties verricht.

Via de acties wil de groep de regering oproepen om alle nieuwe vergunningen voor fossiele brandstoffen stop te zetten. “We doen dit omdat we de dingen en mensen waar we om geven, willen beschermen”, klinkt het nog. De actiegroep geeft ook aan dat “ze zich vreedzaam blijven verzetten tegen de plannen van de regering om meer dan honderd nieuwe olie- en gasprojecten te vergunnen tegen 2025”.

