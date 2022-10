Zeker 134 doden, tientallen gewonden en al negen mensen gearresteerd: beelden tonen moment waarop Indiase hangbrug instort

Er zijn al zeker 134 doden en tientallen mensen gewonden gevallen nadat een hangbrug boven een rivier in de Indiase staat Gujarat is instortte. Een beveiligingscamera filmde het moment dat de brug het begaf en de mensen die erover liepen in het water vielen. Intussen werden al negen mensen gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij de ramp.