“Spotgoedkope chrysanten vaak ingezet als lokmiddel door supermarkten”

Sommigen vinden ze mooi als terrasplant in de herfst, maar de meeste chrysanten worden nog altijd gekocht om op 1 november op het kerkhof te zetten. Opvallend daarbij is, zeggen kwekers, dat we er minder en minder geld willen aan uitgeven. Want als het eens goed vriest ’s nachts zijn de meeste bloemen toch kapot. Of ze nu 6 of 2 euro per pot kostten.

“In de supermarkt betaal je vaak nog geen twee euro voor een chrysant, terwijl dit 5 of 6 euro zou moeten zijn”, zegt tuincentrumuitbater Peter Van Hulle. “Supermarkten gebruiken goedkope chrysanten om klanten te lokken en zetten de prijs bijzonder laag voor de kweker. Dat doen wij niet, wij geven een eerlijke prijs voor de kweker.”