“We gaan pas weg als het leger het land overneemt”: Lula da Silva wordt president van een land in diepe crisis

De overwinning van Luiz Inácio “Lula” da Silva wordt door velen gevierd als “de politieke ommekeer” van het grootste land van Latijns Amerika. Maar Lula zal vanaf januari de leiding krijgen over een land dat geteisterd wordt door ongelijkheden, armoede en de restanten van de covidpandemie. En met een conservatief Congres en een overwinning met 50,9 procent, is de vraag of hij wel voor de grote veranderingen zal kunnen zorgen die zo verwacht worden.