Twitter trekt rechtszaak tegen Elon Musk in

Nu de Amerikaanse miljardair Elon Musk de microblogsite Twitter heeft overgenomen, hebben de betrokken partijen officieel gevraagd om de rechtszaak die tijdens het overnameproces was opgestart, in te trekken. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde documenten.

De overname verliep niet van een leien dakje. Nadat Musk in april had voorgesteld om Twitter over te nemen voor 44 miljard dollar en het bedrijf dat bod had aanvaard, kwam de miljardair daar in juli op terug omdat het platform niet transparant genoeg was over valse profielen. Dat leidde tot een juridische procedure in de staat Delaware met klachten en tegenklachten.

Donderdag werd de overname dan toch afgerond tegen de initiële voorwaarden. Daarop schreef de advocaat van Musk een brief naar de rechter die het dossier in Delaware beheert. Daarin luidt het dat de miljardair en Twitter “het eens zijn om de claims en tegenclaims te laten vallen” en de rechtszaak dus in te trekken. De rechter, Kathaleen McCormick, moet dat nog officieel goedkeuren.

Intussen heeft Musk volgens persbureau Reuters de Europese Commissie verzekerd dat het sociale platform zich aan de Europese regels over het tegengaan van haatzaaien, racisme, nepnieuws en andere illegale content zal houden. Hij zou daarover een gesprek hebben gehad met de eurocommissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton.

“In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen”

Musk had het beklinken van de overname van Twitter vorige week gevierd met de tweet dat “de vogel vrijgelaten is”. Volgens Breton moet Musk zich echter niet te veel illusies maken. “In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen”, twitterde de Fransman als reactie.

De Amerikaanse miljardair is voorts nog de enige bestuurder bij Twitter. De andere bestuurders zijn vertrokken, zoals was opgenomen in de overnamevoorwaarden, zo staat in een document dat werd ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.