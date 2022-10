Nederlands PFAS-afval mag niet meer naar afvalverwerker Indaver na onthullingen in tv-programma

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het transport van PFAS-houdend afval uit Nederland naar afvalverwerker Indaver in de Antwerpse haven stilgelegd. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep BNNVARA. De inspectie grijpt in uit voorzorg, nadat het Nederlandse onderzoeksmagazine Zembla aan het licht bracht dat het afval mogelijk incorrect wordt verwerkt.

PFAS is de verzamelnaam voor duizenden zogenaamde “forever chemicals”, quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. Dat goedje is al een tijd berucht in Vlaanderen door de vervuiling die bij chemieconcern 3M in Zwijndrecht is ontdekt.

Ook in Nederland is nu bezorgdheid ontstaan over de chemicaliën. Aanleiding is een reportage van het onderzoeksjournalistieke programma ‘Zembla’ op de Nederlandse publieke omroep BNNVARA, die dateert van september. Daarin kwam aan het licht dat de Nederlandse overheid zich al jaren ernstig zorgen maakt over de verwerking van PFAS-afval door Indaver. Dat bedrijf in de Antwerpse haven ligt op enkele kilometers van de Nederlandse grens. De afvalverwerker zou verschillende PFAS-stoffen zonder vergunning lozen in water dat vervolgens uitkomt in de Westerschelde.

De Nederlandse overheid heeft nu alle transport van PFAS-houdend afval vanuit Nederland naar Indaver stilgelegd, meldt BNNVARA in een persbericht. De Inspectie Leefomgeving en Transport bevestigt dat aan de redactie van het Nederlandse persbureau ANP. Lopende transportvergunningen zijn ingetrokken en nieuwe aanvragen worden afgewezen.

Voorzorgsmaatregel

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, zegt een woordvoerster. “We weten niet zeker of de afvalverwerking bij Indaver correct verloopt”, klinkt het, en dat brengt risico’s voor mens en milieu met zich mee. “Zolang niet wordt aangetoond dat de afvalverwerking juist en doelmatig is, geven we geen vergunningen meer voor Indaver.”

Archiefbeeld: Chemours in Dordrecht. — © BELGAIMAGE

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht is de belangrijkste Nederlandse leverancier van PFAS-afval aan Indaver met een transport van meer dan 1,8 miljoen kilogram per jaar. Daarnaast zijn er nog eens tien andere Nederlandse bedrijven voor de verwerking van hun PFAS-afval klant bij de afvalverwerker in de Antwerpse haven.

Indaver reageerde in september al op de reportage van Zembla. Toen klonk het dat het bedrijf “een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS garandeert”. Maandag was er vooralsnog niemand bereikbaar voor commentaar.