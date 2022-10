Bondscoach Roberto Martinez over Romelu Lukaku: “Als hij er niet bij is, moeten we misschien met meer aanvallers spelen”

Romelu Lukaku is hervallen en dat is een flinke streep door de rekening van Roberto Martinez. Vorige week spraken we nog met de bondscoach en hij benadrukte toen het belang van de spits voor de Rode Duivels.

“Ik was heel blij toen ik de smile van Romelu zag na zijn doelpunt tegen Plzen”, aldus Martinez. “Want we moeten er niet omheen draaien: bij de Rode Duivels is hij onvervangbaar. Elk nationaal team heeft onvervangbare spelers. Kijk naar Argentinië met Messi, Kroatië met Modric, Brozovic en Kovacic, ook Spanje en Duitsland hebben zo’n spelers. Zo zit het nu eenmaal in elkaar. Bij ons zijn dat Courtois, De Bruyne en Lukaku. Die kan je niet één op één vervangen. Als ze niet spelen, moeten we op een andere manier spelen. Als Lukaku er niet bij is, moeten we misschien met meer aanvallers gaan spelen.”

Inter meldde maandag dat Lukaku opnieuw geblesseerd is. Opnieuw gaat het om een spierblessure aan de dij. Het is niet duidelijk wanneer hij weer fit zal zijn. Alleszins geen goed nieuws, zo’n drie weken voor het WK in Qatar. (lvdw)