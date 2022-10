Sihame El Kaouakibi beantwoordt zonder medeweten van advocaat vragen op Instagram, en dat is volgens expert niet slim

Jawel, daar is Sihame El Kaouakibi opnieuw. Een week na haar optreden in het parlement, gooit ze zich op Instagram. Haar volgers mogen vragen stellen, zij selecteert en geeft antwoorden. Niet in één hap, maar dag na dag, nog de hele komende week. Een Sihame-reality show op sociale media als het ware. Doet ze daar goed aan? “Ik weet hier niets van”, zegt haar advocaat. “Ik zou dit niet adviseren”, zegt een expert crisiscommunicatie.