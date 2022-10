Vijftig Nederlandse fans mogen gratis naar het WK voetbal, in ruil voor positieve berichten over Qatar. Wat met de Belgische fans?

De Qatarese overheid voorziet vluchten, logement en toegangsticket voor de openingsmatch. Nu blijkt ook dat die fans, aldus de NOS, een overeenkomst tekenden die de Golfstaat toelating geeft om hun posts op social media te gebruiken voor ‘marketingdoeleinden’. Daarnaast dienen ze zich aan een gedragscode te houden. Die werd opgesteld door The Supreme Committee for Delivery & Legacy, het overheidsorgaan van de Qatarese overheid dat instaat voor de organisatie van het WK.

De NOS kreeg die gedragscode in handen. Mogelijk de meest markante passage: “We vragen u niet om een spreekbuis te zijn voor Qatar, maar aan de andere kant is het vanzelfsprekend dat het ongepast zou zijn om Qatar, het organiserende comité, de FIFA-wereldbeker in diskrediet te brengen.” Ook moeten de superfans - de FIFA en Qatar noemen ze ‘Fan Leaders’ - de commentaren op hun posts in de gaten houden en “alle beledigende, vernederende of beledigende opmerkingen” melden bij de autoriteiten “om die vervolgens te verwijderen”.Die gedragscode is overigens niet zomaar een vrijblijvende leidraad. Artikel 5.3 maakt duidelijk dat deze wettelijk afdwingbaar is en valt onder de “jurisdictie van de Qatarese rechtbanken”.

Hoe zit het bij ons?

Ook in ons land mogen fans op kosten van Qatar als ‘Fan Leader’ naar het WK. Eerder al raakte bekend dat de officiële Rode Duivel-fanclub 1895 de twintig meest fanatieke Duivel-fans de uitnodiging van de Qatarezen doorstuurde. Onder hen ook Wesley Ceulemans (36). “Ik kan formeel zijn. Van de andere fans die ook zo’n uitnodiging kregen: niemand heeft ook maar iets getekend. We hebben het ook niet aangeboden gekregen. We hebben die vraag niet gekregen. Ook: er is nog niets concreet: we kregen nog geen informatie over de vluchten of hotels.”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bevestigt. “De Belgische fans hebben geen ‘influencer contract’ moeten tekenen”, zegt woordvoerder Stefan Van Loock. “Naar eigen zeggen zijn ze ook niet door het organisatiecomité gepusht om via social media het regime in een goed daglicht te plaatsen.” Nog volgens de woordvoerder zou de KBVB zo’n ‘influencer-contract’ en opgelegde “propaganda” niet tolereren. “Wij vinden het als KBVB niet aanvaardbaar mocht er een overeenkomst zijn die een tegenprestatie zou vragen die erin bestaat het regime en de organisatie in een goed daglicht te stellen.”

LEES OOK. Wesley (36) krijgt plots gratis tickets, vluchten én hotel voor het WK voetbal in Qatar, net als twintigtal andere Belgen