Ben jij bij de bijna 250.000 Vlamingen die een aanmaning voor de onroerende voorheffing kregen? Check dan best even je eBox

Kreeg jij al een aanmaning in de bus voor het betalen van je onroerende voorheffing ? Je bent niet de enige. Velen vragen zich af waar die herinnering vandaan komt. Ze hebben het oorspronkelijke aanslagbiljet nooit gezien. Als dat het geval is, neem je best eens een kijkje in je eBox.

Het zou namelijk zomaar kunnen dat je zonder het goed te beseffen al maandenlang (bijna) alle overheidscommunicatie online ontvangt. Tijdens de vaccinatiecampagne hebben veel mensen namelijk hun eBox geactiveerd. Dat is het digitaal communicatiekanaal waarop mensen konden kijken wanneer het hun beurt was voor een prikje. De activatie van die digitale postbus betekende echter ook dat je ermee instemde om voortaan alle communicatie met overheidsdiensten via de eBox te voeren. En dat is vele mensen ontgaan.

Meldingen in je mailbox

“Nog niet alle overheidsdiensten werken met de eBox, maar wel heel veel”, zegt Laurence Mortier van de FOD Beleid en Ondersteuning. Wie wil weten om welke diensten het precies gaat, kan een kijkje nemen op deze website. Het gaat om een lange lijst van organisaties. “En eenmaal geactiveerd, is de eBox een all-inverhaal”, zegt Mortier. “Dat wil zeggen dat je niet kan aanduiden om bepaalde diensten toch nog op papier te ontvangen. Al zijn er wel organisaties die een overgangsperiode voorzien waarin ze zowel online als via brief communiceren.”

De meeste schakelen evenwel meteen volledig over naar de digitale mailbox. Als je daar niet regelmatig een kijkje in neemt, kan het dus zijn dat je wel eens een berichtje mist, zoals een aanslagbiljet of een boete. Hoe kan je dat vermijden? Mortier: “De beste tip is om de meldingen in te schakelen. Bij de activatie van de eBox kan je een e-mailadres zetten, waardoor je elke keer als je een nieuw bericht ontvangt ook een mail krijgt.” Als je nog geen meldingen ontvangt, kijk dan zeker eens na of je e-mailadres wel is ingevuld in je eBox.

Wie papier wil, kan zijn account deactiveren

Je kan er ook nog steeds voor kiezen om alles op papier te ontvangen. Daarvoor moet je wel eerst je digitale postbus deactiveren. Via de website CSAM kan je onder “mijn toestemmingen” de toestemming voor eBox verwijderen. Inloggen op CSAM doe je via de Itsme-app of met behulp van een elektronische identiteitskaartlezer.

Hoewel nog niet iedereen mee is met de eBox, is Mortier toch een enorme voorstander van het systeem. “Het heeft heel wat logistieke voordelen. Je hoeft geen brieven te printen en vermijdt het risico dat er iets verloren gaat bij de post. Bovendien is het ook een heel pak veiliger. Je moet je namelijk altijd authenticeren voor je in je eBox kan. Dat is toch anders dan bij je gewone e-mail of je brievenbus op straat.”