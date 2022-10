Geen penaltyspook bij Hans Vanaken, die straks de bal opnieuw opeist: “Makkelijker als groepswinnaar? Liverpool staat ook tweede”

Twijfelen is niets voor Hans Vanaken, ook niet na zijn tweede gemiste strafschop van het seizoen. Het Brugse ijskonijn wil de klus klaren in Leverkusen, zelfs vanop de stip. “We willen groepswinnaar worden uit eergevoel”, aldus Vanaken.

Natuurlijk kwam de vraag: als er woensdagavond een strafschop gefloten wordt, gaat Vanaken die dan nemen? De kapitein liet zijn collega’s trappen na zijn misser tegen Porto, maar ook zij troffen geen raak. “Als er een penalty komt tegen Leverkusen, wil ik die nemen”, aldus Vanaken. “Ik wou het nu eens aan iemand anders overlaten omdat ik zelf gemist had. Maar als er morgen een strafschop komt, neem ik opnieuw mijn verantwoordelijkheid.” Het zou welgekomen zijn, want de mister Champions League van Club Brugge scoorde deze campagne nog niet. Maar ook daar ligt hij niet van wakker. “Ik ga liever door naar de volgende rond dan dat ik er drie scoor en uitgeschakeld ben”, haalt hij de schouders op. “Tegen Porto kon ik scoren vanop de stip. Maar voor mij maakt dat allemaal niet uit, als we ons maar kwalificeren.”

“Liverpool? Die staan ook tweede”

Dat is inmiddels gebeurd, dus Club Brugge heeft nu een ander varkentje te wassen: de groepswinst binnenhalen. Want dan komt er in theorie een meer haalbare tegenstander uit de trommel op 7 november. Vanaken vindt dat relatief. “Groepswinnaar worden is mooier, maar we willen dat worden voor de eer”, zegt hij. “Een betere loting? Dat is moeilijk om te zeggen, het zijn allemaal topploegen in de 1/8ste finales. Liverpool staat momenteel ook tweede in hun poule: ik wil maar zeggen. Wij spelen vooral om de eer voor de eerste plaats.”

En dat is een half mirakel, weet ook Vanaken. En ook al zou Club Brugge de groepsfase met twee nederlagen eindigen: dan nog vindt de Limburger dat zijn ploeg nu al een uitzonderlijk parcours gereden heeft. “De kwalificatie is voor ons uniek, en ook heel belangrijk”, zegt hij. De nadruk mag daar best wel meer op gelegd worden, ook als we verliezen in Leverkusen. Een slecht resultaat zal niet zorgen voor een negatief verhaal.”