Moederbedrijf boven modeketen Inno wil minstens één op de drie winkels sluiten

Galeria Karstadt Kaufhof, de Duitse warenhuisketen die ook eigenaar is van de Belgische Inno-winkels, start een beschermingsprocedure op omdat hij in zware financiële problemen zit. Volgens de topman moet zeker één op de drie winkels in Duitsland de deuren sluiten om de rest te kunnen redden.

De keten, met 131 winkels in Duitsland, heeft het al langer moeilijk. Er was eerder al een schuldenherschikking en de keten kreeg staatssteun van de Duitse overheid. Maar die stappen volstonden dus niet. Een woordvoerder bevestigde aan het Duitse persagentschap dpa dat er een beschermingsprocedure - in het Duits Schutzschirmverfahren - wordt opgestart. Volgens Galeria-topman Miguel Müllenbach moet het winkelnetwerk “met minstens een derde verkleind worden”, zegt hij in een interview met de Duitse krant ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’. Naakte ontslagen zijn onvermijdbaar. De warenhuisketen stelt in Duitsland zowat 17.000 mensen tewerk.

Het is niet meteen duidelijk of de Inno-winkels in België betrokken zijn, maar bij een vorige gelijkaardige procedure in 2020 was dat niet het geval. Inno-CEO Armin Devender zei een tiental dagen geleden ook dat de ontwikkelingen in Duitsland geen impact hebben op de Belgische dochter. “Vandaag vaart Inno een eigen koers, los van onze Duitse eigenaar”, zei Devender bij de bekendmaking van jaarresultaten. Inno was in het in september afgesloten boekjaar winstgevend, klonk het toen.

Niet de eerste keer

Het is de tweede keer in enkele jaren dat Galeria Karstadt Kaufhof naar de faillissementsrechtbank moet stappen. De vorige keer was in april 2020, kort na de start van de coronapandemie. Toen werden zowat veertig winkels gesloten en gingen er circa 4.000 jobs verloren. Er werden ook voor zowat 2 miljard euro schulden geschrapt. De hoop dat daarmee een succesvolle doorstart mogelijk was, bleek ijdel. Begin 2021 en begin 2022 klopte het concern aan bij de Duitse overheid, die in totaal voor 680 miljoen euro ter hulp schoot.

De voorbije dagen was al duidelijk geworden dat de toestand opnieuw zorgwekkend is, onder meer wegens de torenhoge energieprijzen en een dip in de kooplust van klanten onder invloed van de hoge inflatie. Het concern zou meer dan 200 miljoen euro nodig hebben om voort te kunnen. Galeria Karstadt Kaufhof ontstond enkele jaren geleden toen de warenhuisketens Galeria Kaufhof en Karstadt beide eigendom werden van het Oostenrijkse Signa.