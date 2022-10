AC Milan houdt succescoach Stefano Pioli langer aan boord

De succescoach beschikte over een aflopende overeenkomst in Milaan. Hij staat aan het roer van de club sinds oktober 2019. Voordien was de 57-jarige Italiaan ook hoofdcoach bij onder meer Parma, Sassuolo, Chievo, Bologna, Lazio, Inter Milaan en Fiorentina.

De club van onze landgenoten Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere en Divock Origi staat na twaalf speeldagen in het nieuwe seizoen in de Serie A derde, met 26 punten. Dat zijn er zes minder dan koploper Napoli. In de Champions League staan de Milanezen met nog een speeldag voor de boeg voorlopig tweede in groep E, met zeven punten na vijf wedstrijden. Op de laatste speeldag treffen ze woensdag concurrent Salzburg, dat derde staat met zes punten, in een rechtstreeks duel om kwalificatie.