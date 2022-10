Standard-middenvelder Nicolas Raskin hoopt nog volop op WK-selectie: “Zeker als je ziet hoe snel sommigen geselecteerd worden”

Nicolas Raskin verkeert in goede vorm. De nog altijd maar 21-jarige middenvelder is dit seizoen dé draaischijf bij een verrassend sterk Standard. Mag hij nog dromen van het WK met de Rode Duivels? “Ik heb het recht om eraan te denken”, vertelt Raskin bij RTL.

“Als je ziet hoe ik bezig ben aan het seizoen, heb ik het recht om eraan te denken”, aldus Raskin over het WK in Qatar met de Rode Duivels. “Zeker als je ziet hoe snel sommige anderen geselecteerd worden ondanks het feit dat ze geen uitzonderlijk goeie wedstrijden speelden. Dus ik wacht er ongeduldig op. Ik ben Belg, ik ben gelukkig en fier om Belg te zijn en ik wil mijn land op het hoogste niveau vertegenwoordigen. Ik vind dat ik een selectie zou kunnen verdienen op basis van mijn prestaties dit seizoen. Ik blijf groeien en moet grote ambities hebben.”

Contact met Martinez

Voorlopig maakte Raskin alleen nog maar deel uit van de Belgische beloften, die volgende zomer een EK spelen. Contact met bondscoach Roberto Martinez is er wel al geweest. “Vorig jaar was er een videocall met de bondscoach en vier, vijf, zes spelers van de U21 die kans maakten om snel Rode Duivel te worden. Ik weet dus dat hij me volgt en dat hij me apprecieert. Nu wacht ik om eens geselecteerd te worden. Ik heb één keer meegetraind en weet dat ze toen heel tevreden waren over mij.”