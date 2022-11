Zambiaanse weervrouw Peggy vraagt aandacht voor klimaatcrisis op Eén: “Geniet van jullie regen”

De actie kadert binnen een campagne van de ngo 11.11.11, die de wereldwijde klimaatonrechtvaardigheid wil aanklagen. De weervrouw benadrukte dat de regenval in haar thuisland Zambia steeds schaarser wordt en de zoetwaterreserves beperkt zijn, waardoor landbouw zo goed als onmogelijk wordt. “De opwarming van de aarde maakt ons regenseizoen droger”, legde ze uit. “Miljoenen mensen verhongeren, sommigen verlaten noodgedwongen hun thuis.”

Els Hertogen, directeur van 11.11.11, beklemtoont dat de klimaatcrisis geen “ver-van-ons-bedshow” is en de gevolgen zich “overal laten voelen, van Zambia tot hier in Pepinster”. “Die boodschap is cruciaal, zeker in het licht van de huidige energieproblemen”, luidt het. “Samen kunnen we het aanpakken. Nu het nog kan.”

De actie is de aftrap van de jaarlijks campagne van de ngo. “Komende weken trekken duizenden vrijwilligers de straten op om actie te voeren voor meer klimaatrechtvaardigheid wereldwijd en fondsen op te halen voor projecten die de klimaatuitdagingen aanpakken”, klinkt het.