Noodnummer 1722 voor storm- en waterschade geactiveerd

Het nummer 1722 is er voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is. De FOD vraagt om bij voorkeur gebruik te maken van het e-loket via www.1722.be. Het nummer 112 is er enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Dinsdag worden rukwinden tot 65 km/h verwacht. In de ochtend is er kans op wat regen in het oosten, maar vrij snel komen er brede opklaringen en wordt het overal droog. Op het einde van de namiddag komen er meer wolken vanuit het westen maar het blijft nog droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 11 of 12 graden op de Hoge Venen en 16 graden in het centrum van het land. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest en aan de kust soms krachtig.