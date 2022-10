Ondernemer Oleg Tinkov verzaakt aan Russisch staatsburgerschap

Oleg Tinkov, in het midden, tussen Alberto Contador (rechts) en Peter Sagan (links) in 2015. — © AFP

“Ik heb beslist uit mijn Russisch staatsburgerschap te stappen”, schreef de vroegere eigenaar van Tinkoff Bank. Hij voegde een certificaat toe dat als datum 26 oktober vermeldt.

Tinkov, die ook eigenaar was van een wielerteam, heeft eerder dit jaar kritiek geuit op de oorlog in Oekraïne. Hij was ook oprichter van de bouwerij Tinkoff die hij in 2005 verkocht aan Inbev, de voorloper van AB Inbev.