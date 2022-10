Zestiger riskeert verbod op houden van dieren na dierenverwaarlozing: overal uitwerpselen, magere dieren en dood schaap

De man hield geiten, schapen, een pauw, ganzen en een haan, maar die moesten in erbarmelijke omstandigheden leven. In juni vorig jaar kreeg de politie een melding binnen dat de zestiger zijn dieren verwaarloosde. De inspectie Dierenwelzijn ging ter plekke en stelde vast dat er overal uitwerpselen lagen. De dieren hadden ook bijna geen beschutting, terwijl de temperaturen toen heel hoog opliepen. Ook werd een dood schaap aangetroffen. Een dierenarts had het over onverzorgde dieren die veel te mager waren.

“Ik verzorgde mijn dieren nochtans met veel liefde en toewijding. Tot drie keer per dag ging ik bij ze langs. Een dood schaap? Tja, het kan dat er al eens een dier doodgaat. Mijn pauw in een te klein hok? Het was een enorm groot dier”, waarna de beklaagde gedetailleerd de hoogte en lengte besprak.

“Je moet geen dieren houden, als je ze niet kunt verzorgen,” zei de strafrechter. De man beweerde dat hij nu geen dieren meer heeft. De rechtbank spreek een vonnis uit op 28 november.