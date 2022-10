Aanvaller man van Pelosi aangeklaagd voor poging tot ontvoering

De man die vrijdag de echtgenoot van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aanviel, is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. De 42-jarige man zou tot vijftig jaar celstraf kunnen krijgen. De aanvaller zou tegenover de politie hebben verklaard dat hij onder meer van plan was om de knieschijven van Pelosi te breken, wat zou dienen als “boodschap” aan andere politici.

De man brak het huis van Pelosi in San Francisco binnen en was op zoek naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar haar man wel. Paul Pelosi werd aangevallen met een hamer en zou volgens zijn vrouw geopereerd zijn voor een schedelfractuur.

De aanklagers hebben als bewijs tape, touw en andere materialen verzameld, waardoor duidelijk wordt dat de inbreker van plan was om Nancy Pelosi vast te binden en te verminken. In het verhoor zou hij hebben gezegd dat hij van plan was om haar knieschijven te breken zodat ze met een rolstoel naar het Congres zou moeten. Die actie zou dan dienstdoen als een “boodschap” voor andere politici. Toen hij eenmaal in het huis was binnengedrongen, zou hij “waar is Nancy?’ hebben geroepen toen hij alleen Paul aantrof.

Archiefbeeld: Nancy en Paul Pelosi. — © AP

Volgens de familie gaat het al iets beter met Paul en zal hij waarschijnlijk volledig herstellen.