Zorgpersoneel zonder coronaprik mag in Italië weer aan het werk

In 2021 was Italië het eerste Europese land dat zorgpersoneel in de publieke en private sector verplichtte zich te vaccineren, op straffe van overplaatsing naar andere functies of onbetaalde schorsing.

De verplichting zou in december aflopen, maar op 1 november wordt de maatregel ingetrokken wegens “een tekort aan medisch personeel”, verklaarde Orazio Schillaci, de minister van Volksgezondheid. Italië werd zwaar getroffen door het coronavirus en telt bijna 180.000 doden door het virus. Maar de impact van het virus op ziekenhuizen “is nu beperkt”, aldus Schillaci.

Volgens premier Giorgia Meloni stelt de maatregel ongeveer 4.000 zorgverleners in staat om weer aan het werk te gaan. Haar regering, de meest rechtse sinds de Tweede Wereldoorlog, werd iets meer dan een week geleden beëdigd en wil breken met de maatregelen van voorganger Mario Draghi.